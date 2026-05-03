Incendio consume departamento en edificio de San Miguel

Personal de bomberos trabaja en el lugar combatiendo la propagación de las llamas.

Durante la tarde de este domingo se reportó un incendio al interior de un departamento en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

De acuerdo a información compartida por bomberos, la emergencia se estaría desarrollando en la intersección de Pedro Mira con Gran Avenida José Miguel Carrera.

Personal de bomberos trabaja en el lugar combatiendo la propagación de las llamas.





Bomberos Metropolitano Sur trabajando en primer Batallón de INCENDIO por fuego en dpto de edificio en Pedro Mira y Gran Avenida José Miguel Carrera https://t.co/1fVFXnqk9E pic.twitter.com/ScFDN5wWXt — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) May 3, 2026

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