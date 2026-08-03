Corte rechazó anular juicio contra Claudio Crespo por caso Gustavo Gatica: Excarabinero quedó absuelto

La Corte de Apelaciones ratificó la sentencia que en enero pasado exculpó al exteniente y dejó a los querellantes sin posibilidad de una nueva apelación.

La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó con unanimidad anular el juicio que en enero absolvió al carabinero en retiro Claudio Crespo por el delito de apremios ilegítimos ocurrido en 2019 en contra del actual diputado Gustavo Gatica.

Las acciones emanadas por la Fiscalía Centro Norte buscaban dejar sin efecto la sentencia pronunciada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago que exculpó al exteniente y ordenar un nuevo juicio.

Dicha sentencia, publicada este año, absolvió a Crespo luego que el tribunal aplicara retroactivamente la Ley Naín-Retamal, con el argumento de que actuó bajo el contexto de la legítima defensa privilegiada.

El 8 de noviembre de 2019, fecha en que ocurrió el incidente, el otrora uniformado disparó perdigones con su escopeta antidisturbios. Al mismo tiempo, se estableció que Gatica portaba una piedra al momento de recibir estos disparos.





Así, el tribunal determinó que esto fue considerado como una agresión activa potencialmente letal. Además, concluyó que no había evidencia suficiente para determinar si había disparado al rostro o al cuerpo de Gatica

Con la decisión del máximo tribunal, el fallo de primera instancia quedó ratificado y ya no existen más posibilidades de apelación. Sin embargo, representantes del parlamentario podrían acudir a instancias internacionales de derechos humanos.

La reacción de la fiscal Chong

Tras conocerse la resolución, la fiscal Ximena Chong manifestó que, “obviamente, es una resolución que no satisface los intereses de la Fiscalía. Nosotros habíamos recurrido de nulidad en el entendido de que la sentencia tenía vicios”.

La persecutora también destacó que el tribunal descartó uno de los principales argumentos de la defensa: “La decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado“.

Lo anterior, agregó, “en el sentido de que él no era el autor del disparo que lesionó y terminó con la ceguera del señor Gustavo Gatica”, afirmó.

Los recursos presentados por Chong para anular el juicio cuestionaban, entre otras cosas, la valoración de antecedentes como la declaración del propio exuniformado, quien reconoció que existían instrucciones para no disparar hacia la parte superior del cuerpo.

Los argumentos también buscaban objetar la aplicación de la legítima defensa utilizada para justificar la actuación del excarabinero en una protesta en los alrededores de Plaza Baquedano.