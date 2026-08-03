Macarena Santelices denuncia amenazas por WhatsApp y apunta a Renato Garín: Difundió audio y él reaccionó

La diputada realizó la acusación a través de un video publicado en sus redes sociales, donde compartió un audio y capturas de pantalla de conversaciones que, según afirmó, corresponderían al abogado.

La diputada del Partido Republicano y exministra, Macarena Santelices, denunció haber sido víctima de “amenazas, hostigamientos e intimidaciones”, apuntando directamente al exdiputado y exconvencional Renato Garín.

La parlamentaria realizó la acusación durante la mañana de este lunes a través de un video publicado en sus redes sociales, donde compartió un audio y capturas de pantalla de conversaciones que, según afirmó, corresponderían al abogado y exparlamentario.

“Se cruzó la línea”

En el registro, Santelices explicó que decidió romper el silencio luego de una serie de situaciones ocurridas durante los últimos días a través de WhatsApp. “Hoy es lunes 03 de agosto, son las 07:00 horas, y antes de comenzar mi jornada quise dejar este registro“, señaló al inicio del video.

La diputada sostuvo que durante la semana pasada fue objeto de acusaciones, pero que optó por no responder públicamente. Sin embargo, aseguró que la situación escaló durante el fin de semana.

“El fin de semana se cruzó la línea. Comencé a recibir llamados pasada la 01:00 hrs. y amenazas contra mi familia, por eso estoy haciendo este video, porque este tipo de hostigamientos, intimidación, no lo podemos permitir“, afirmó.

“Normalizar” o “dar espacio” a quien recurre a la intimidación y al amedrentamiento es de la máxima gravedad.

Las diferencias políticas se enfrentan con argumentos, nunca con amenazas ni con violencia.

Ese tipo de conductas no tiene cabida en una democracia. pic.twitter.com/0O0uX3FTQ9 — Macarena Santelices diputada 🇨🇱 (@maca_santelices) August 3, 2026



En el video difundido por Santelices se escucha un audio donde una persona se identifica con el nombre de “Renato Garín” y posteriormente profiere insultos y amenazas.

Según el registro compartido por la parlamentaria, la voz señala frases como: “Te la juro que te la voy a devolver durante años y meses”, además de otros epítetos que fueron censurados en la publicación.

En otro fragmento, el interlocutor se identifica diciendo: “Yo me llamo Renato Garín”.

La diputada acompañó el material con capturas de pantalla de conversaciones que atribuyó al exconvencional. Al cierre del video, Santelices afirmó: “No busco victimizarme, pero sí dejar constancia de que, en política, las ideas las debemos combatir con argumentos“.

“No más violencia política, ni intimidación, ni amenazas”, cerró la exsecretaria de Estado del gobierno de Sebastián Piñera.





La reacción de Renato Garín

Horas después, Renato Garín se refirió al caso en respuesta a una publicación del diputado republicano Luis Sánchez , donde lo acusó de “grotesco trato” contra Santelices y le entregó su apoyo a la parlamentaria.

“Me veo forzado a denunciar en Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados a @sanchezdiputado y quienes repliquen sus conductas. No solo mienten y ayudan a una mentirosa, sino que se inmiscuyen en el robo de propiedad intelectual”, escribió en su cuenta de X.

Me veo forzado a denunciar en Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados a @sanchezdiputado y quienes repliquen sus conductas. No solo mienten y ayudan a una mentirosa, sino que se inmiscuyen en el robo de propiedad intelectual. — Renato Garin González (@RenatoGarinG) August 3, 2026