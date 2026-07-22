Mara Sedini recibe dura respuesta tras polémica entrevista: “Una exministra jamás traiciona a la patria”

La diputada Macarena Santelices, del Partido Republicano, criticó a la ex vocera de Gobierno por repasar en duros términos su breve y mediática estadía en La Moneda.

Luego de la polémica entrevista con la que rompió el silencio tras su salida del Gobierno, la diputada del Partido Republicano, Macarena Santelices, reprochó a Mara Sedini por sus declaraciones con las que repasó su estadía en el Ejecutivo.

La legisladora fue hasta su cuenta de X para manifestar sus reparos con la decisión de la exministra, quien contó al detalle su breve pero mediático paso por La Moneda como mujer a cargo de la Secretaría General.

“Una exministra jamás traiciona a la patria”, escribió Santelices en la red social, para luego continuar con una frase con la que hizo alusión a la “confianza” que el presidente Kast depositó en su otrora colaboradora.





“Cual soldado se muere con el orgullo de haber sido investida con el cargo porque la confianza de un Presidente fue puesta para guiar una cartera“, reflexionó.

Finalmente, con un emoji de la bandera chilena y un corazón, la exministra de la Mujer cerró su mensaje afirmando que “las situaciones de Estado son eso: situaciones que merecen silencio y lealtad eterna“.

Vale recordar que, en la extensa entrevista que concedió a Sin Filtros, Sedini calificó su paso por el Gobierno como “intenso, mediático y conflictivo”. Además, acusó presiones para adoptar un estilo, en sus palabras, más “fome”.