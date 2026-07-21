“Me dejé amarrar y me dejé presionar”: Mara Sedini lanza grave acusación contra uno de los “poderosos” del Gobierno

La exvocera de Gobierno aseguró que se le pidió “actuar” en un personaje que no tenía concordancia con la personalidad que mostró durante la campaña electoral.

Este martes, la exvocera de Gobierno, Mara Sedini, rompió el silencio tras su salida del gabinete ministerial.

La periodista catalogó sus 69 días en el cargo como un periodo “intenso, mediático y conflictivo” y lanzó una grave acusación.





¿Qué dijo Mara Sedini?

En conversación con Sin Filtros, Fernando Solabarrieta le comentó que no percibía en ella una intención de hacer una autocrítica.

“Mi primera gran autocrítica es que yo no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar y me dejé presionar por personas dentro del Gobierno” , comentó Sedini.

Aunque declinó revelar de qué persona se trata, sí comentó que “hubo un momento, en donde te diría que una de las tres personas más poderosas dentro del gobierno se me acercó”.

“Estábamos teniendo una conversación donde yo estaba hablando muy apasionada sobre un tema y me dice: ‘Eso es lo que no te puede pasar, así es como no puede ser'”, expuso la exvocera.

“Este es el gobierno de los fomes, nos vestimos fomes, hablamos fomes, respondemos fomes”, agregó la exministra.

“Yo lo quedo mirando y le digo: ‘¿Entonces por qué me llamaron? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Esa no soy yo'”, señaló Sedini, a lo que esta persona habría respondido: “Eres actriz, actúa”.

Finalmente, Sedini concluyó: “Una vez que salimos gobierno, mi estilo, mi forma, ya parece que no servía y en ese momento yo me di cuenta que teníamos un problema y un problema grave”.