Un gesto lo dijo todo: Así reaccionó Mara Sedini al ver en vivo las imitaciones de Stefan Kramer

En su primera aparición pública tras salir del gobierno, la exvocera de Gobierno fue sorprendida con un video del comediante parodiándola. “El ensañamiento fue evidente”, afirmó.

La exvocera de Gobierno Mara Sedini reapareció este lunes en el programa online Sin Filtros, instancia en la que fue consultada por las imitaciones virales del comediante Stefan Kramer.

En medio de la conversación, Sedini fue sorprendida con un video del imitador parodiando algunos de los momentos que marcaron su paso por el Ejecutivo.

La reacción de Mara Sedini a imitaciones de Kramer

La reacción de la exautoridad no pasó inadvertida. Sedini se tapó uno de sus oídos cuando el humorista parodió el popular jingle de campaña de José Antonio Kast , originalmente interpretado por ella. Incluso, al ver las imágenes, se limitó a expresar un escueto: “Uffff”.





A raíz del momento, el conductor Fernando Solabarrieta planteó que las imitaciones formaban parte de las consecuencias de su paso por el gobierno.

Sin entrar en detalles sobre el trabajo de Kramer, Sedini insistió en la idea de que fue objeto de críticas desmedidas durante su período en La Moneda. “Yo creo que el ensañamiento fue evidente y podemos repasarlo”, afirmó.

También evitó profundizar en el tema y prefirió reservar sus explicaciones para la entrevista completa que emitirá el programa este martes.

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