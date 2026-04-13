“Hemos ponido…”: Stefan Kramer estrenó imitación de Mara Sedini y fue ampliamente comentado en redes

El humorista incluyó el episodio del precio por barril de petróleo y la escena donde la ministra Sedini corre por las escaleras de La Moneda.

Este domingo, Stefan Kramer estrenó la imitación de la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, la cual fue ampliamente comentada en redes sociales.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el comediante promocionó esta nueva imitación en el marco de su nuevo espectáculo “Show de Emergencia”, con el que recorrerá todo el país.





La imitación de Mara Sedini

“Nosotros estamos haciendo la pega y hay algo que les molesta, que nosotros entramos a trabajar y no venimos con la caña”, comienza diciendo Kramer en su imitación.

El humorista invita al público a asistir a su show y luego hace hincapié en algunas de las críticas y polémicas a la ministra vocera de Gobierno: “Estoy trabajando para tener mejores respuestas para ustedes en la realidad, porque cuando una se somete a la realidad, es más real”.

En esa misma línea, hay una frase donde menciona: “Hemos ponido todo nuestro trabajo”.

Por otra parte, Kramer hace alusión a la polémica por el precio del barril de petróleo, cambiándolo por parafina, y luego revive el episodio en donde Sedini corre por las escaleras de La Moneda.

“¡Épico! Y solo un mes!”, “Esto sí po’, Stefan”, “Extraordinario”, “Seco”, “Pucha que vas a tener material”, “Te habías demorado, hermano” y “Esto era lo que estaba esperando”, son algunos de los comentarios en el video.

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