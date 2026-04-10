“Tenemos 40 lucas en la caja”: Kramer sacó risas con imitación a Jorge Quiroz por alza de bencinas

El comediante sigue en la línea de parodiar a personajes de la contingencia y esta vez se lució al caracterizarse del ministro de Hacienda.

Stefan Kramer lo hizo otra vez. El comediante chileno sigue sumando personajes de la contingencia a su carrera y ahora se lució con una hilarante imitación al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Al igual que con Javier Milei, el humorista publicó un video para promocionar su nuevo espectáculo en teatros del país y se la jugó con una parodia a Quiroz.

Caracterizado del secretario de Estado, Kramer hizo alusión al alza histórica de las bencinas. “Tenemos el precio del 93, Super 95, Power 97… está cara la hu…”, expresó al comienzo del registro.

“Mi misión en este caso es tratar de ser honesto y facilitarle la vida a todas las personas para que seamos sinceros con las cosas que tenemos que hacer”, señaló después, imitando algunos gestos y muletillas del ministro.





Kramer y su imitación a ministro Quiroz

En otro momento, el artista dijo que “el precio de las entradas no lo vamos a subir. Eso se mantiene. La parafina no se toca y las entradas de Kramer tampoco“.

“Cuento corto: tenemos 40 lucas en la caja. ¿Qué haces con 40 lucas en la caja? No puedes mirar el show de Kramer porque no te alcanza. O sea, puedes ir solo, pero no puedes ir con nadie”, finalizó el comediante.

El video generó carcajadas en redes sociales, donde los usuarios aplaudieron la imitación al economista. “Qué seco”, “capo siempre”, “te pasas” y “esperando a Mara Sedini”, fueron parte de las reacciones.

Mira el video acá: