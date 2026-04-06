“Te quedó bárbaro”: Kramer estrenó imitación a Javier Milei y desató reacciones de argentinos

Con el fin de promocionar su próximo espectáculo, el comediante sorprendió al caracterizarse como el mandatario argentino. “Pedí ayuda internacional”, escribió en una publicación en redes sociales.

Stefan Kramer sorprendió con una hilarante imitación del presidente de Argentina, Javier Milei, generando varias reacciones de usuarios trasandinos.

Con el fin de promocionar su próximo espectáculo, el comediante sumó al mandatario argentino a su extensa lista de imitaciones. “Pedí ayuda internacional”, escribió en una publicación en redes sociales.

El video muestra a Kramer totalmente caracterizado como Milei, vistiendo su clásico traje negro, camisa blanca y corbata azul.





La hilarante imitación de Kramer a Javier Milei

“El 13 de abril mi llamado es que no asistas al Teatro Nescafé de las Artes. No vayas, Kramer es un empobrecedor; yo no voy a estar promocionando a octubristas”, partió diciendo en el registro.

Luego, haciendo gala del estilo de Milei, el humorista señaló: “Nosotros somos mejores que ellos. Nos vemos bien; estéticamente somos mejores. ¡Viva la libertad, carajo!“.

“Yo no voy a tener ni un grado, digamos, o sea, de vuelta, de aprobación hacia él. Van a haber buses de alejamiento para sus espectáculos en el mes de abril“, agregó.





El comediante después lanzó una serie de frases explosivas y luego tomó una pausa para relajarse. “Ya me hizo efecto el ansiolítico”, señaló.

Antes de cerrar el video, Stefan apareció con la clásica motosierra en mano y vociferó una de sus frases más representativas de la autoridad trasandina: “Viva la libertad, carajo”.

La publicación incluso desató reacciones de seguidores argentinos, quienes aplaudieron la imitación del chileno. “Te quedó bárbaro”, comentó el comediante Jorge Alis.

Revisa el video acá: