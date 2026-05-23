“Actuó pésimo”: Víctor Chanfreau lanza dura crítica al Gobierno tras su arribo a Chile y asegura que “les gusta más el dinero”

El activista aseguró que después de haber sido capturados en aguas internacionales, el país ya debería haber “quebrado las relaciones diplomáticas” con Israel.

Este sábado regresaron a Chile los tres activistas chilenos que fueron capturados por el ejército de Israel en aguas internacionales al intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza, siendo retenidos durante más de 60 horas en las que acusaron haber sido torturados y sometidos a condiciones inhumanas.

Tras llegar al aeropuerto de Santiago, Víctor Chanfreau criticó el actuar del gobierno, calificándolo de “pésimo”. “Imagínense que un país cualquiera que no sea Israel secuestre en aguas internacionales a tres chilenos y los torture (…) es evidente que ya se habrían quebrado las relaciones diplomáticas. Se ve que les importa más el dinero que como están sus ciudadanos alrededor del mundo, eso también hay que denunciarlo”, declaró con molestia.