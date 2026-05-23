Investigan crimen de mujer de 65 años en Coronel: Grupo de encapuchados habría ingresado a robar

La banda delictual ingresó cerca de la 1:00 de la madrugada a la vivienda de una pareja de adultos mayores portando armas blancas. La pareja de la víctima resultó con lesiones graves.

Una mujer de 65 años fue asesinada por desconocidos que ingresaron a su domicilio durante la madrugada de este sábado en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

El Ministerio Público informó que el crimen ocurrió a eso de la 01:00 de la madrugada en una vivienda ubicada en el sector Maule de la comuna.

El fiscal de Coronel, José Ortiz, señaló que “se habla de que llegó un número indeterminado de sujetos vestidos de negro y encapuchados premunidos de armas blancas”.





En esa línea, agregó que “prosiguieron a atacar al cuidador del recinto para posteriormente atacar al interior del domicilio y, a las afueras de él, a la pareja del cuidador”, detalló.

Según precisó, la mujer de 65 años murió mientras que su pareja, el cuidador del recinto, se encuentra fuera de riesgo vital e internado en el Hospital de Coronel.

La unidad de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía junto a la Brigada de Homicidos (BH) y Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) realizarán las diligencias para esclarecer lo ocurrido.