¿Lloverá hoy en Santiago? El pronóstico del tiempo para este sábado 23 de mayo

Varias ciudades de la zona centro sur del país recibirán precipitaciones este fin de semana, en concreto, desde el Ñuble hacia el sur. Revisa qué pasará con la región Metropolitana.

El ingreso de la vaguada costera, además de dejar increíbles postales en la región Metropolitana, también ha causado un importante descenso en las temperaturas.

“Desde el interior de la región de Valparaíso hasta la región de la Araucanía la máxima no va a pasar de los 12° esta jornada“, informó el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada.