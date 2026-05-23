Día del Completo 2026: Revisa aquí las mejores promociones para comer rico y barato este domingo

Promociones para comprar online y en tiendas físicas, bebidas gratis y cashback de hasta 50% de la compra, son algunos de los beneficios que estarán disponibles este domingo por el Día del Completo 2026.

Este domingo 24 de mayo se celebra oficialmente el Día del Completo, una esperada fecha para los amantes de histórica invención chilena que nació como una derivación del hot dog hace más de 100 años.

Para festejar con los clientes, numerosas cadenas de comida ofrecen descuentos y promociones imperdibles este fin de semana. A continuación te dejamos el listado con las mejores opciones para comer rico y sin gastar de más.

Promociones por el Día del Completo

Ya sea si planeas salir a comer este domingo o prefieres optar por comprar con delivery, este domingo las grandes marcas tendrán descuentos especiales para cada opción.

Asimismo, las empresas de reparto también tendrán sus propios descuentos si compras por esa vía. ¿Eres de región y no sabes dónde comer? Copec anunció que en todos los PuntosCopec del país tendrá imperdibles promociones para disfrutar este día.

Las ofertas anunciadas hasta el momento, son: