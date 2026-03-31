Empresas se unen y lanzan beneficio en combustible: Está la posibilidad de ganar un año de bencina gratis

Grupo Marina y Copec activarán un beneficio dirigido a automovilistas que visiten algunos centros comerciales y donde podrán acceder a descuentos en combustible.

El reciente anuncio de alzas en el precio de la gasolina ha vuelto a tensionar el gasto mensual de los hogares, especialmente en un contexto donde la movilidad es un componente clave de la rutina diaria.

En ese escenario, Grupo Marina y Copec activarán un beneficio dirigido a automovilistas que visiten Mall Marina (Viña del Mar), Mall Curicó y Mall del Centro Concepción, quienes podrán acceder a descuentos en combustible y participar por un año gratis de gasolina.





¿Cómo se puede participar?

Los usuarios deben descargar la App Copec y enrolar la patente de su vehículo en el sistema de estacionamientos de estos recintos. Al completar el proceso, recibirán un cupón de $50 de descuento por litro.

Además, los nuevos usuarios o quienes enrolen una patente por primera vez en la aplicación quedarán automáticamente participando en el sorteo de un año de bencina gratis.

“Esta iniciativa es parte de una estrategia enfocada en mejorar la experiencia de quienes visitan nuestros centros comerciales. A través de la tecnología, buscamos hacer más simple y conveniente su paso por el mall, integrando beneficios concretos en un entorno que ya es parte de su rutina diaria”, explicó Carla Ratto, gerente de marketing de Grupo Marina.

La promoción estará vigente entre el 1 y el 19 de abril en los tres centros comerciales y se enmarca en la alianza estratégica que ambas compañías mantienen desde octubre de 2025, orientada a modernizar la experiencia de estacionamientos. A través del sistema de “Parking Digital” de la App Copec, los usuarios pueden ingresar y salir sin ticket físico, mediante el reconocimiento de patente y el cobro automático al medio de pago registrado.