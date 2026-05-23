Kika Silva confirma romance con Cristián Arriagada en medio de polémicas acusaciones contra el viudo de Javiera Suárez

A través de una sencilla fotografía la pareja decidió acallar los rumores de los periodistas de farándula y dar a conocer su relación.

Durante días se rumoreó que Cristián Arriagada, el viudo de Javiera Suárez, había abierto nuevamente su corazón, esta vez a Kika Silva. Ahora, en medio de polémicas acusaciones, la pareja confirmó el romance a través de una fotografía.

Recordemos que la ex reina de Viña terminó su relación con Gonzalo Valenzuela en enero de este año. De acuerdo con la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez, fue tras esta relación que la relación que ambos mantenían habría derivado en una relación.





Dr Arriagada y Kika Silva juntos

Con una simple fotografía de sus manos tomadas, un corazón y el nombre de Kika, es que Arriagada anunció en redes sociales que estaba emparejado con la modelo, aclarando finalmente los rumores.

Por su parte, Silva reposteó la fotografía de su pareja, confirmando a su millón de seguidores en Instagram que está nuevamente emparejada, siendo felicitada por algunos de sus seguidores.

Cabe destacar que esta noticia llegó en medio de las actuales acusaciones contra el cirujano plástico, quien fue calificado como “un hombre tan malo y tan narcisista” por Daniela Nicolás, además de las supuestas infidelidades hacia Javiera mientras la periodista estaba enferma, hecho que expuso Adriana Barrientos.

Revisa aquí lo que subió Kika y Cristián