Declaran Alerta Ambiental para este sábado 23 de mayo: Esto es lo que no puedes hacer hoy en la RM

La medida busca proteger la salud de los habitantes de la capital.

La Seremi de Medio Ambiente declaró Alerta Ambiental para este sábado 23 de mayo en la región Metropolitana, debido a “las altas concentraciones de contaminante y las escasas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago”, según dieron a conocer a través de sus redes sociales.

La medida busca proteger la salud de las personas en un día con bajas temperaturas que rondarán entre los 6°y 16° en la capital, esperando incluso la presencia de niebla y llovizna.

Lo que NO puedes hacer en Alerta Ambiental

Tras la declaración de Alerta Ambiental se activan una serie de medidas para prevenir más daños ambientales, por lo que se prohíben las siguientes actividades:

Prohibición de uso de calefactores a leña.

Prohibición de quemas agrícolas.

Asimismo, se sugiere la modificación y/o suspensión de clases de educación física, así como otras actividades deportivas al aire libre para cuidar tu salud.

Cabe destacar que, sobre la Restricción Vehicular, esta no rige el fin de semana; sin embargo, las fiscalizaciones aumentarán para aquellos automóviles que no deben circular en ningún momento mientras esté vigente la restricción, es decir:

Vehículos sin sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 o que no cuentan con sello verde de años anteriores a 2002 .

inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 o que no cuentan . Motocicletas c on sello verde inscritas antes del 1 de septiembre de 2011.

Vehículos de Carga y Buses (privado o interurbano) que no tengan sello verde.