Conductores pueden excusarse de la restricción vehicular en Santiago: Revisa cómo hacer el trámite

Las personas que tengan prohibido circular entre mayo y agosto, podrían eximirse de la medida si cumplen al menos uno de los requisitos establecidos.

Comenzó la restricción vehicular en Santiago a partir de esta semana. De lunes a viernes ciertos vehículos tienen prohibido transitar según el último dígito de su placa patente.

La medida que se prolongará hasta agosto, permite que algunos conductores se eximan. Solo casos excepcionales podrán acceder a la exención de la medida.

¿Quiénes pueden excusarse de la restricción vehicular?

Según ChileAtiende, quienes cumplan al menos una de las siguientes condiciones pueden excusarse y así circular por Santiago:

Personas en situación de discapacidad que sean dueñas de vehículos importados o personas jurídicas sin fines de lucro.

que sean dueñas de vehículos importados o personas jurídicas sin fines de lucro. Personas que, debido a una enfermedad, deben utilizarlo frecuentemente para asistir a controles o tratamientos .

. Si el vehículo es el único medio de transporte de una persona con discapacidad.

de una persona con discapacidad. Personas que lo utilizan para transportar a alguien con Trastorno del Espectro Austista (TEA).

(TEA). Empresas o instituciones vinculadas a la protección de la salud , cuyos vehículos presten servicios para centros de rehabilitación, hospitales, clínicas u otros, para el transporte de personas enfermas o con discapacidad.

, cuyos vehículos presten servicios para centros de rehabilitación, hospitales, clínicas u otros, para el transporte de personas enfermas o con discapacidad. Empresas o instituciones vinculadas a la protección de la salud, cuyos vehículos estén destinados a prestar directamente servicios de asistencia, consulta o rescate médico.

Vehículos que presten servicio para la Comisión Chilena de Energía Nuclear en el abastecimiento de material radioactivo a hospitales y clínicas.

en el abastecimiento de material radioactivo a hospitales y clínicas. Vehículos pertenecientes a canales de televisión que estén equipados con antenas transmisoras para realizar contactos en directo.





¿Cómo acceder a la exención de la restricción vehicular?

Para eximirte, debes solicitar la autorización para que tu vehículo, que tiene prohibición para circular, pueda hacerlo entre mayo y agosto de este año.

Hasta el 10 de julio, con tu ClaveÚnica puedes realizar el trámite en el sitio web de la Subsecretaría de Transportes.

En el caso de las personas jurídicas, deberán descargar un formulario especial haciendo click acá, completarlo y enviarlo al correo ofiparteseremitrm@mtt.gob.cl

Además de manera excepcional, puedes llevar el formulario impreso y completo a la oficina de la seremi de Transportes ubicada en Amunátegui 123, piso 1, en la comuna de Santiago.