“Por dignidad no debiese haber seguido”: Director de Miss Universo La Reina lapidó a Cata Vallejos tras reingreso

Eric Garrido incluso aseguró que los directores de cada franquicia contaban con una planilla de Excel en donde no estaban Vallejos ni Scarlette Hermosilla.

Este miércoles, el director de Miss Universo La Reina 2026, Eric Garrido, se refirió al triunfo de Catalina Vallejos, quien logró reingresar al concurso mediante el repechaje representando a Pucón.

Tras la polémica donde Garrido acusó a Vallejos de incumplimiento de contrato, el director lanzó los dardos contra la excandidata de su franquicia.





¿Qué dijo Eric Garrido sobre el triunfo de Catalina Vallejos?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Eric se fue con todo y aseguró: “Si el director general del Miss Universo Chile tomó la decisión de, a pesar de eso, de sumarla (…) eso ya queda a criterio de la gente”.

En esa misma línea, agregó: “Tiene la oportunidad de hacerlo (reingresar), pero yo creo que por dignidad no debiese haber seguido porque, a pesar de todo lo que ha pasado detrás, de tanta funa que ha tenido”.

Garrido aseguró que decidió apostar por Vallejos y dentro de ese proyecto habían planeado viajar por Chile “y que eso reencantara al público, porque tenía mucha gente que no la ha querido y no la quiere, en realidad”.

Las declaraciones de Garrido no estuvieron exentas de polémica, puesto que el hombre aseguró: “Yo no sé cómo fue eso internamente”, en referencia al repechaje.

“Lo único que puedo decir es que nosotros los directores, los 30, tenemos un Excel donde estaban todas las candidatas que estaban postulando, las que se iban a repechaje y las supuestas retadoras, pero yo nunca vi en ese Excel que estaba ni la Catalina ni la Scarlette Hermosilla”, cerró.