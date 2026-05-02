“Tenía una forma muy déspota”: Las razones del director de Miss Universo La Reina para destituir a Cata Vallejos

“Incumplimiento de contrato” había dicho Eric Garrido, sin embargo, ahora destapó una serie de situaciones que vivió junto a la modelo que lo habrían llevado a tomar la decisión.

En el último capítulo de Primer Plano estuvo presente Eric Garrido, el director de Miss Universo La Reina, quien ha sido duramente criticado tras destituir a Catalina Vallejos de su candidatura al Miss Universo Chile.

Y es que el dueño del equipo que representará a la comuna de La Reina en el certamen de belleza asegura que la eligió para “limpiar su imagen”, sin embargo, desconocía que Vallejos fuera “extremadamente diva”.

Las razones del director de Miss Universo La Reina para sacar a Cata Vallejos

Durante Primer Plano, Eric reveló algunas situaciones que terminaron por desencantarlo con su candidata y que lo llevaron a destituirla por “incumplimiento de contrato”.

En concreto, el director aseguró “sacarse la mugre” por Catalina para que ganara el concurso, pero ella ni siquiera lo etiquetaba en sus redes sociales, escenario que empeoraba con sus respuestas. “Ella tenía una forma muy déspota a veces para pedir las cosas“, aseguró Garrido.





En ese sentido, expresó que recibió más de un comentario por parte de Vallejos, del tipo “tienen que agradecer que los subo a una historia (de Instagram)” cuando colaboraba con marcas o diseñadores de vestuario.

Inclusive, Eric detalló que la modelo le pidió cambiar su iPhone 17, solicitud que concretaron; no obstante, desde la tienda lo habrían llamado durante un mes porque Catalina no había hecho la colaboración en redes sociales.

Finalmente, el viaje del equipo a Rapa Nui desencadenó la salida de Vallejos, luego de “una discusión supergrande donde dos personas se me fueron encima, que fue ella y otra persona“, de acuerdo a la declaración del director.

“Dejo cosas de lado, ¿para qué? Para darle más fama, limpiar una imagen que venía con un hate gigante, entonces dije ‘chao, a mí no me sirve’“, aseguró en una nota.