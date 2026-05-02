¿Está tu información expuesta en internet? Dos plataformas para comprobar filtraciones de datos

Ante la alerta por una eventual filtración de datos sensibles, estas son dos de las herramientas que permiten comprobar si tu información ya circula en internet y cómo resguardarte.

En medio de la alerta por una posible filtración de datos en Chile , que actualmente en analizada por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), surge una duda clave: cómo verificar si tu información personal ya circula en internet.

La compañía de ciberseguridad Vecert Analyzer alertó que un actor identificado como “rutify” “ha publicado registros que sugieren la filtración de datos sensibles en las últimas 48 horas”, indicaron el jueves 30 de abril.

La ANCI en tanto indicó que está “trabajando coordinadamente con las instituciones involucradas”, que corresponden a empresas privadas y organismo públicos, para verificar la veracidad de las filtraciones.

Revisa si tus datos fueron filtrados

Ante este escenario, es importante recordar que existen herramientas que permiten a los usuarios revisar si sus datos han sido comprometidos.

Una de las más utilizadas a nivel global es Have I Been Pwned?, plataforma creada por el experto en ciberseguridad Troy Hunt, que permite comprobar si un correo electrónico ha sido expuesto en filtraciones masivas.

Su uso es simple: ingresas tu email y el sistema indica si aparece en fallas de sistemas que posibilita que personas no autorizadas accedan, roben o expongan información.

Otra alternativa es usar justamente el sitio donde estarían circulando datos filtrados. Se trata de Rutify, donde es posible buscar por nombre, RUT, correo o teléfono para verificar si tus datos personales están accesibles públicamente.

Si bien esta página funciona hace años con algunos datos generales de uso público, usuarios en redes sociales han alertado que desde hace algunas horas estaría incluyendo datos médicos como enfermedades, tratamientos, exámenes y hospitalizaciones, entre otros.

Recomendaciones ante posibles filtraciones

Desde la ANCI reiteraron medidas preventivas mientras se aclaran los reportes: