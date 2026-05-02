Radiografía salarial: 70% de trabajadores del sector privado gana menos de $800 mil en Chile

En medio de la discusión por el reajuste del sueldo mínimo y tras el rechazo de la propuesta del gobierno por la CUT, un reciente estudio evidenció el panorama de los salarios de los trabajadores en Chile.

Un estudio de la Fundación Sol, basado en los datos entregados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2024, evidenció el panorama de los trabajadores y trabajadoras en Chile respecto a los salarios.

Los resultados reflejaron que quienes reciben el sueldo mínimo o menos en el sector privado, representan a un número elevado de personas: 830.716.

Además, detectó que un 57,4% de quienes reciben el sueldo mínimo, que actualmente es de $534 mil bruto, se desempeña en las áreas de Agricultura, Industria Manufactera, Transporte y Comunicaciones, Comercio, Hoteles y Restaurantes.

La Fundación Sol advirtió que “ los bajos salarios son un problema generalizado en Chile . La poltica del salario mnimo, no solo afecta a quienes lo reciben, sino que, a gran parte de las trabajadoras y trabajadores chilenos, a través de un Efecto Faro, que ilumina e impacta la distribucion salarial”.

Como ejemplo de esto, detallaron que “el 70% de las y los trabajadores dependientes del sector privado gana menos de $800 mil lquidos”.

Los trabajadores de micro empresas que reciben el salario mínimo o menos representan al 18,7%, mientras que en las grandes empresas es de 7,9%. Aunque el porcentaje es menor, para Fundación Sol es “una proporción mucho más alta a la esperada“.





Otro caso que les “resulta muy preocupante”, es que el 31% de los jóvenes entre 15 y 19 años en el sector privado ganan un sueldo mínimo, pero más del 10% de los adultos entre 30 y 65 años se encuentran en la misma situación.

Lo anterior no solo llama la atención por la cantidad de personas con trabajos dependientes que reciben esos salarios, sino también porque en aquellos grupos de edad se concentra una mayor proporción de jefes y jefas de hogar. Y en esa labor, quienes ganan el mínimo representan al 41,4%.

Propuesta de reajuste del salario mínimo del gobierno

El gobierno del presidente José Antonio Kast propuso aumentar el salario mínimo en un 4% , es decir, $21.560 más a los $539.000 actuales.

El pasado martes esto fue rechazado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El presidente de la orgaización, José Manuel Díaz, expresó que “son muy cortos los tiempos de negociación“.

La CUT solicitó al Ejecutivo alcanzar los 647 mil pesos. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo. De este modo, la definición del reajuste quedará en manos del Congreso.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció este viernes que enviarán un proyecto de ley para que sea discutido a partir de la próxima semana.