02/ 05/ 2026 11:04

Locura por 31 minutos en México: Show histórico reunió a más de 230 mil personas en el Zócalo

Más de 230 mil personas corearon los éxitos de 31 minutos en un show histórico en el reconocido Zócalo de Ciudad de México el pasado jueves. La presentación realizada en el emblemático espacio que ha recibido a artistas como Paul McCartney, Shakira y Justin Bieber, incluyó a sus clásicos personajes como Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque. El evento se realizó en el marco del Día del Niño, demostrando la alta popularidad del programa chileno en México.