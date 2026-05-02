02/ 05/ 2026 10:23

Intento de robo a sucursal bancaria termina con un auto de alta gama incendiado en Lo Espejo

Este sábado, seis sujetos armados y vestidos con overoles blancos llegaron en vehículos de alta gama hasta una sucursal express de Banco Estado en Conchalí para cometer un robo; sin embargo, el rápido actuar de Carabineros logró frustrar el delito. A raíz de esto, los delincuentes huyen del lugar dividiéndose en el camino. Minutos después se encontró uno de los autos abandonado en la comuna con evidencia en su interior, mientras que el segundo vehículo fue incendiado en Lo Espejo.