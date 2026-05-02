02/ 05/ 2026 10:58

Trabajador murió atropellado en Estación Central: Adulto mayor perdió el control de su vehículo

Un hombre de 30 años murió este viernes tras ser atropellado mientras trabajaba como operador de grúa en Estación Central. Según Carabineros, la víctima estaba ayudando a un auto en la caletera cuando un conductor de 76 años perdió el control mientras manejaba a gran velocidad, alcanzando al trabajador. Ante esto, personal policial detuvo al chofer y se trasladó a su acompañante hasta un centro asistencial por lesiones considerables. “La persona quedó totalmente choqueada (…) quedó en blanco”, comentó un testigo sobre el conductor.