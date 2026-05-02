Inicia pago Bono Invierno 2026: Revisa aquí si eres beneficiario

Los beneficiarios necesitan contar con una serie de requisitos específicos para que les llegue de forma automática el pago. Revisa aquí si estás dentro del grupo que lo recibe.

Las bajas temperaturas son cada vez más frecuentes y, como una forma de ayudar al bolsillo de las personas mayores, llega el esperado Bono Invierno 2026.

En esta ocasión, el monto que entregará el Instituto de Previsión Social (IPS) será de $81.257, el cual será pagado desde mayo junto con la pensión de los beneficiarios.

Cabe destacar que este beneficio estatal es automático para todas las personas mayores de 65 años con pensión igual o menor a $231.440 y que sea parte de alguno de estos grupos:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades .

. Pensionados de AFP o compañías de seguro con pensiones mínimas o aportes solidarios.

con pensiones mínimas o aportes solidarios. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) .

. Personas con pensiones de reparación o beneficios similares.





Revisa con tu RUT si te pagarán el Bono Invierno 2026

Si quieres saber si eres beneficiario de este bono, solo debes seguir estos tres pasos.

Entrar al sitio web de Chile Atiende haciendo clic aquí.

Ingresa tu Clave Única.

Revisa tu liquidación para saber si te darán el beneficio.

Asimismo, puedes conocer la fecha y el pago del beneficio, haciendo clic en la imagen de aquí abajo: