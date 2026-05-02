Eran padre e hijo: Identifican a víctimas fatales tras volcamiento de embarcación en Toltén

Las víctimas se encontraban haciendo pesca deportiva al momento del accidente. Una tercera persona logró salir con vida tras caer de la embarcación.

La tarde de este viernes se informó del fatal volcamiento de una embarcación en la zona de la desembocadura del río Toltén, en el sector de Caleta La Barra en Temuco.

Este lamentable accidente dejó dos personas fallecidas, quienes fueron identificadas en las últimas horas. Asimismo, una tercera persona fue encontrada en estado de hipotermia tras caer del bote.

Quiénes estaban en la embarcación volcada en Toltén

Según consignó Radio Biobío, las víctimas eran padre e hijo que se encontraban haciendo pesca deportiva cuando se volcaron.





Uno de ellos era el deportista y arquitecto Francisco Vives Brun, conocido por su trabajo en la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Temuco. Con él estaba su padre, Sergio Vives Vergara, de 70 años de edad.

Sus cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Legal (SML) de Temuco para las autopsias correspondientes y luego ser entregados a sus familiares.

Roberto Neira, alcalde de Temuco, recordó en redes sociales la labor de Francisco y su participación en la aprobación de recursos para reconstruir el Mercado Nacional.

Cabe destacar que la tercera persona que iba en el barco es Cristian Sáez Garrote, quien ya estaba con hipotermia cuando fue encontrado por el operativo de Bomberos, Gope de Carabineros y lugareños.