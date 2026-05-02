Savka Pollak emociona en redes con íntimo anuncio: “Sabía que podía venir pronto”

La comunicadora compartió una gran noticia familiar a sus seguidores. “Todavía estoy procesando toda la emoción”, expresó.

Savka Pollak compartió a sus seguidores una emocionante novedad sobre su familia, a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Ya estoy decidida, voy a contarlo”, se dirigió a sus seguidores. “Hay noticias que llegan de imprevisto y vienen a cambiarlo todo. Les quiero compartir una de las más importantes de mi vida”.

La periodista comenzó a relatar: “Intuía algo, sabía que podía venir pronto. Sin embargo, igual me sorprendí“.

Mostrando una lana de color gris con palillos de crochet reveló que “ voy a tejer una mantita para mi nieto. ¡Sí, voy a ser abuela! Mi hijo Max está esperando guagua”.





Además, la comunicadora entregó el nombre del bebé: Thiago. “Convertirme en abuela es algo que me lleva a sentir el paso del tiempo, y lo maravillosa que es la vida y la descendencia”, agregó.

“No puedo comprender la grandeza que significa esto. Todavía estoy procesando toda la emoción“, expresó.

También dio a conocer que su nieto nacerá en Estados Unidos, por lo que viajará para su nacimiento en julio.

Seguidores reaccionan a noticia de Savka Pollak

Sus seguidores reaccionaron con emoción al enterarse de que Savka Pollak se convertirá en abuela.

“Felicidades”, “bienvenida al club”, “qué hermoso”, “bendiciones” y “que emoción más grande” fueron los mensajes que más se repitieron en la publicación de su video.