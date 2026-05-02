Gobierno descarta vulneración de ClaveÚnica tras alerta de filtración de datos: “No hay evidencia”

Los reportes de la compañía de ciberseguridad Vecert Analyzer desataron preocupación entre los chilenos. Es por esto que el Ejecutivo declaró sobre la situación para “entregar tranquilidad a la ciudadanía”.

En las últimas horas, una alerta de una compañía de ciberseguridad generó preocupación entre los chilenos en redes sociales.

Vecert Analyzer reportó una presunta filtración de datos que habría afectado a servicios públicos y empresas de telecomunicaciones del país.

No obstante, el gobierno descartó la vulneración de la base de datos de la ClaveÚnica.

Gobierno descarta vulneración de ClaveÚnica

Con el objetivo de “entregar tranquilidad a la ciudadanía y esclacer la situación“, la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda se refirió a la alerta emitida por la compañía de ciberseguridad.

En su cuenta de X, mencionaron que “ no hay evidencia de que la infraestructura y la base de datos de la ClaveÚnica haya sido afectada por ningún incidente de ciberseguridad”.





“Se encuentra 100% operativa, segura y funcionando con normalidad para todos los trámites y servicios en línea que requieren autenticación por parte del Estado”, agregaron.

Junto a esto recalcaron que “el sistema cuenta con altos estándares de seguridad y protocolos de monitoreo continuo”.

Presunta filtración de datos de Rutify

El pasado jueves, Vecert Analyzer alertó a la ciudadanía chilena. Según informaron, el sitio web Rutify estaría difundiendo datos que darían cuenta de la vulneración de infraestructura crítica de la Tesorería General de la Républica y operadoras telefónicas del país.

Tras la preocupación en redes sociales, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) informó este viernes que se encontraban “analizando” los reportes y “trabajando coordinadamente con las instituciones involucradas”.

Además, el organismo entregó una serie de recomendaciones preventivas.