Inicia proceso de cobro a deudores de CAE: Este es el primer grupo que deberá pagar

La Tesorería inició el cobro del CAE a un primer grupo de deudores, habilitando pago en línea y opciones de convenio para quienes cumplan requisitos, mientras que otros enfrentarán posibles acciones judiciales directas para recuperar una deuda que ya supera los $4 billones.

La Tesorería General de la República (TGR) puso en marcha este lunes el proceso de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) para el primer grupo de deudores y para ello dispuso un sitio web para pagar o ver alternativas para cancelar el monto.

Según informaron desde la entidad, son más de 550 mil personas las que mantienen deudas CAE y el monto de la deuda llegó a los $4 billones en 2025.

En estos casos, cuando un beneficiario deja de pagar, el Estado actúa como aval, es decir, el Fisco cumple con la obligación frente al banco y posteriormente asume la cobranza para recuperar esos recursos públicos. Actualmente el monto de la deuda llegó a los $4 billones en 2025.

¿Cómo pago la deuda del CAE?

Para pagar la deuda del CAE, la Tesorería habilitó un sitio web en el que puedes pagar al contado y la totalidad del dinero con tu ClaveÚnica o Clave Tributaria (SII).

Accede a tgr.cl, allí haz clic en el botón Pago total de mi deuda.

Otra alternativa es Obtener certificado de deuda, donde podrás revisar el monto total que debes al fisco.

Convenios de pago de la deuda CAE

La TGR indicó que tienen acceso a convenios todas las personas que:

Hayan acreditado ingresos mensuales inferiores a $5 millones brutos en la última Operación Renta (2025 )

en la última Operación Renta (2025 ) Mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM.

No presentar exclusiones por Tesorería General de la República.

Para obtener el convenio, la TGR habilitó la plataforma tgr.cl/cae, donde es posible realizar trámites y consultas utilizando Clave Única o Clave Tributaria.

Si deseas realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de atención, debes presentar, además, tu cédula de identidad y datos de contacto.

Quienes no cuenten con información de renta disponible, las personas pueden adjuntar el certificado de Operación Renta y si es que no declaran renta, el certificado de cotizaciones previsionales, a través de la Oficina Virtual.

En tanto que quienes registren ingresos, pero actualmente se encuentren cesantes, pueden acreditar su situación por la misma vía.

¿Quiénes no tienen derecho a convenio de pago?

No tendrán derecho a convenio de pago de la deuda CAE quienes tengan ingresos mensuales superiores a $5 millones.

Junto a lo anterior, también se informó que desde este lunes también se inicia el proceso de cobro con acciones judiciales directas, sin acceso a convenios de pago, para este grupo.

En este contexto, se comienzan a implementar medidas orientadas a promover la regularización de estas deudas, considerando el inicio de juicios ejecutivos según corresponda a la situación de cada deudor.

¿Qué pasa si adeudo CAE y estoy en el extranjero?

Este proceso también incluye a quienes residen en el extranjero y no registran cotizaciones previsionales en Chile. En este caso, tienen la opción de gestionar su convenio de pago de manera remota, presentando la documentación requerida que acredite dicha situación.