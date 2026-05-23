“Me utilizaron”: Stefan Kramer sorprendió con hilarante imitación a Mara Sedini tras salida del gobierno

El comediante aprovechó el último cambio de gabinete para realizar una nueva imitación de la exvocera.

Stefan Kramer sorprendió una vez más con una divertida e hilarante imitación de una de las figuras que más acaparó titulares esta semana en los medios de comunicación.

Se trata de la Mara Sedini, quien hace unos días dejó su puesto como ministra secretaria general de Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Como es costumbre, el comediante replicó con gran precisión su tono de voz, gestos y expresiones faciales, que se vio traducido en miles de “likes” y cientos de reacciones en Instagram.





La hilarante imitación a Mara Sedini

“¿Querían que me sacaran? Me sacaron. Aquí estoy. ¿Te querí burlar? Hazme un meme“, dijo el comediante caracterizado de la exvocera.

Además, en el registro ,el personaje bromeó con un eventual retorno a Sin Filtros, programa de debate político donde la periodista se dio a conocer.

“No me interesa. Di lo mejor que tuve. Me utilizaron. Hoy día vuelvo a Sin Filtros, conch…“, remató la imitación de “Sedini” en el clip.

Mira el video a continuación: