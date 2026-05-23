“Mi hija salió de ahí”: El inesperado mensaje de la mamá de Fran Virgilio a la madre de Javiera Suárez en polémico post

Cecilia Virgilio aprovechó una publicación de la madre de Javiera Suárez para realizar el descargo. “Mi hija salió de ahí, ya está empoderada”, celebró.

Cecilia Virgilio, madre de Francisca Virgilio, sorprendió este viernes al realizar un comentario que sería en directa alusión a su exyerno, el comunicador Karol Lucero.

“Lo mismo viví con mi yerno”, comenzó diciendo, sin mencionar un nombre. “Arrogante, narciso, mala clase”, acusó, para luego celebrar: “¡Mi hija salió de ahí! Ya está empoderada…”.

Todo esto, en una publicación que el mismo día hizo Marilú Balbontin, mamá de Javiera Suárez, y que también causó repercusión porque también habría sido dedicado a su otrora yerno.





El supuesto post dedicado a Cristian Arriagada

El post en cuestión consistió en un dibujo de un reloj de arena junto a un enigmático texto que llevó a los internautas a realizar una serie de especulaciones: “Dios tarda pero llega”.

De hecho, en esa misma publicación comentó una amiga Marilú, la médium Sonia Valenzuela, quien aseguró que Cristian Arriagada no dejaría que ella, Balbontin, tenga relación con su nieto.

“Vivió la pérdida más dura que puede vivir una madre y, además, el dolor de no poder ver libremente a su nieto”, afirmó.

“Fueron años de lágrimas silenciosas, angustia y una tristeza que muchas veces guardó para no seguir dañándose más”, cerró.