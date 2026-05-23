Tras aumento de casos de sarampión en Perú: Minsal refuerza vigilancia en centros asistenciales de Arica

Desde el Minsal hicieron un llamado a mantener el calendario de vacunación actualizado en los menores de 3 años para prevenir posibles contagios en la región.

El Ministerio de Salud se ha puesto en alerta ante el alza de casos con sarampión en Perú, brote que llevó al país vecino a decretar emergencia sanitaria en las regiones de Lima, Callao y Tacna, entre otras, durante 90 días tras confirmar más de 300 casos de contagios.

Debido a esto es que el Minsal hizo un llamado a reforzar la vigilancia epidemiológica, principalmente en el norte del país, por lo que se ha iniciado una búsqueda activa de casos no identificados en centros de urgencia.

Ya que el virus es de rápida transmisión, a través de gotas de saliva al estornudar o toser, las autoridades hicieron un llamado a las familias con niños a mantener el carnet de vacunación al día, principalmente en la región de Arica y Parinacota donde el porcentaje de vacunados está bajo el 80%.





Según las cifras del ministerio, el 77% de los niños de 3 años se han colocado la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, sin embargo, se necesita llegar al 95% para tener una cobertura efectiva en la comunidad.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Uno de los grupos más vulnerables frente al sarampión son los niños y niñas, por lo que dentro del esquema de inmunización ministerial contempla dos dosis obligatorias a temprana edad, estas son:

Primera dosis: A l os 12 meses.

l Segunda dosis: A los 3 años.

Por otra parte, las personas nacidas entre 1971 y 1981 podrían haber recibido solo una dosis de la vacuna, según reveló el Minsal, por lo que la protección contra el virus estaría incompleta. De ser así, podrás solicitar la dosis de forma gratuita en cualquier vacunatorio.

Cabe destacar que personas adultas con enfermedades de base tales como diabetes, hipertensión o cáncer, se encuentran dentro de la población de riesgo, asimismo, las personas que viajen a las zonas afectadas sin estar vacunados.