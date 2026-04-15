Minsal en alerta por aumento de intoxicaciones de jóvenes con paracetamol por retos virales: “No son un juego”
Según las autoridades, los casos por intoxicación incrementaron en un 500%. Es por esto que iniciaron una campaña dirigida a las familias de los menores de edad.
Múltiples intoxicaciones de jóvenes por paracetamol han causado preocupación en las familias y también entre las autoridades de la salud.
El Ministerio de Salud (Minsal) alertó el aumento en un 500% de los casos tras retos virales en redes sociales incitantes al mal uso. De este modo impulsó una campaña bajo el eslogan #ElDesafíoEsDetenerlo.
La socióloga del departamento de Salud Mental de la entidad, Paola Donoso, mediante un video envió un mensaje a las madres y padres respecto a este problema.
“Los retos en redes sociales pueden ser un peligro para la salud física y mental de tu hijo, por eso es muy importante que establezcas una conversación clara y honesta con ellos”, comenzó.
Recomendaciones del Minsal por masivas intoxicaciones con paracetamol
La profesional entregó las siguientes recomendaciones “para que tengas un diálogo efectivo”:
- Preguntarles directamente qué peligros perciben en las plataformas que utilizan
- Escuchar y respetar sus respuestas y emociones, sin juzgar ni minimizar sus preocupaciones, manteniendo siempre un contacto visual y tono tranquilo
- Enseñarles que el silencio ante situaciones peligrosas puede poner en riesgo a sus amigos y amigas, y que pedir ayuda es un acto de cuidado
- Propiciar la conexión diaria a través de momento sencillos que fortalezcan su vínculo
Asimismo enfatizó en que “si detectas señales de alerta es crucial no dejarlos solos y busca apoyo con un profesional en caso de que sea necesario”.
“Los retos que aparecen en redes sociales no son un juego“, reiteró.
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