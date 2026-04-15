Minsal en alerta por aumento de intoxicaciones de jóvenes con paracetamol por retos virales: “No son un juego”

Según las autoridades, los casos por intoxicación incrementaron en un 500%. Es por esto que iniciaron una campaña dirigida a las familias de los menores de edad.

Múltiples intoxicaciones de jóvenes por paracetamol han causado preocupación en las familias y también entre las autoridades de la salud.

El Ministerio de Salud (Minsal) alertó el aumento en un 500% de los casos tras retos virales en redes sociales incitantes al mal uso. De este modo impulsó una campaña bajo el eslogan #ElDesafíoEsDetenerlo.

La socióloga del departamento de Salud Mental de la entidad, Paola Donoso, mediante un video envió un mensaje a las madres y padres respecto a este problema.

“Los retos en redes sociales pueden ser un peligro para la salud física y mental de tu hijo, por eso es muy importante que establezcas una conversación clara y honesta con ellos”, comenzó.





Recomendaciones del Minsal por masivas intoxicaciones con paracetamol

La profesional entregó las siguientes recomendaciones “para que tengas un diálogo efectivo”:

Preguntarles directamente qué peligros perciben en las plataformas que utilizan

en las plataformas que utilizan Escuchar y respetar sus respuestas y emociones, sin juzgar ni minimizar sus preocupaciones , manteniendo siempre un contacto visual y tono tranquilo

, manteniendo siempre un contacto visual y tono tranquilo Enseñarles que el silencio ante situaciones peligrosas puede poner en riesgo a sus amigos y amigas, y que pedir ayuda es un acto de cuidado

Propiciar la conexión diaria a través de momento sencillos que fortalezcan su vínculo

Asimismo enfatizó en que “si detectas señales de alerta es crucial no dejarlos solos y busca apoyo con un profesional en caso de que sea necesario”.

“Los retos que aparecen en redes sociales no son un juego“, reiteró.