“Dos veces me intentaron robar”: Periodista de CHV Noticias vivió tenso momento previo a despacho en Santiago Centro

Los hechos quedaron captados en cámara y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Este martes, antes de salir al aire, el periodista de CHV Noticias, Julio Díaz, vivió un tenso momento en el que intentaron robarle su teléfono dos veces en el sector de avenida Beauchef en Santiago Centro.

El joven se encontraba haciendo un despacho y la situación quedó grabada en cámara, por lo que el registro se viralizó rápidamente en redes sociales.





¿Qué le pasó a Julio Díaz?

Díaz compartió el video en su cuenta de Instagram, donde se puede apreciar que un hombre en motocicleta intenta acercarse a él.

“¿Me quería robar?”, preguntó Julio, quien guardó su teléfono mientras miraba a los alrededores.

Minutos más tarde, se acercó otra persona en motocicleta con el mismo procedimiento: “¿Dos veces? ¿Lo grabaste?”, señaló el joven.

Díaz también expuso que “de no ser por el Nacho, el camarógrafo que me avisó, estaría sin celular” y el video se viralizó al punto de superar los 40 mil me gusta con 1.7 millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

Finalmente, el periodista advirtió: “Dos veces me intentaron robar los motochorros antes de salir al aire. Colegas periodistas, Beauchef ya no es lugar seguro para hacer móviles”.

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