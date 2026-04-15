“Que lo haga respecto a su propio hijo”: Joyce Castiblanco interpuso acciones legales y barrió el piso con Óscar Garcés

La empresaria compartió una declaración pública, donde desmintió categóricamente a su cuñado.

Este miércoles, Joyce Castiblanco rompió el silencio y abordó en extenso la polémica familiar con Óscar Garcés, su cuñado.

La empresaria y exchica Yingo desmintió las acusaciones de Óscar, interpuso acciones legales y además dejó en claro que quien la ayudó siempre con sus hijos fue la madre de los hermanos Garcés, su suegra.





¿Qué dijo Joyce Castiblanco?

A través de su cuenta de Instagram, Joyce expuso su declaración: “Ha sido una situación desgastante a nivel familiar porque no es primera vez que ocurren episodios así”.

En esa misma línea, agregó: “Por años la familia ha tenido que hacerse cargo de distintas consecuencias de sus actos reiterados y erráticos como este”.

“Con mis hijos soy muy clara: por supuesto, no voy a exponerlos, ni permitir vínculo con alguien que ha cruzado límites importantes, como publicar imágenes de menores de edad sin autorización, con denuncias conocidas públicamente, entre muchas otras cosas”, detalló.

La empresaria aseguró que está protegiendo a sus hijos, tomando en consideración problemas que Garcés habría expuesto públicamente, pero sin entrar en mayores detalles.

“Esto es algo serio y, por lo mismo, existen medidas legales y cautelares vigentes para protegernos ingresadas hoy”, comentó Castiblanco.

Además, lanzó los dardos contra su cuñado: “Si quiere hablar de derechos o visitas, lo lógico sería que lo haga respecto a su propio hijo, no con niños con los que actualmente no tiene relación”.

Joyce explicó que sus hijos ven de manera esporádica a Garcés en instancias particulares de convivencia familiar, donde se reúnen con sus abuelos y tíos.

“Actualmente, no desean verlo y hoy se sintieron violentados, alterando su dinámica escolar”, detalló la empresaria.

Por otro lado, Castiblanco abordó las acusaciones de deuda hacia Óscar y el presunto vehículo que la modelo le habría chocado.

“Es habitual en el hacer este tipo de acusaciones, soy categórica en que yo no tengo relación, ni ningún acuerdo económico con él. Cualquier acuerdo de él es con mi marido y siempre he querido mantenerme al margen por sus actitudes, en muchas ocasiones de esta índole”, expuso.

Respecto del cuidado de los niños, Joyce desmintió a Garcés y aseguró que es su suegra, madre de Óscar, quien participa activamente de la vida de todos sus nietos.

“Vivimos 7 años fuera de Santiago y visitó en ocasiones nuestra casa, jamás de manera semanal. Él no cuidaba a mis hijos, nunca cumplió ese rol; somos sus padres quienes lo hacemos”, señaló la empresaria.

Según su relato, Óscar solo cumplió funciones de tío: “Quien siempre resguardó y fue mi red de apoyo es la madre de mi marido”.

Finalmente, Castiblanco aseguró que confía en el resguardo de la justicia y lamentó tener que exponer esta situación.

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