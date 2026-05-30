Duras sanciones: Contraloría aprueba nuevos castigos a evasores del transporte público

Aquellos que no paguen y sean fiscalizados, deberán cancelar una tarifa recargada o serán ingresados al Registro de Pasajeros Infractores (RPI).

La Contraloría General de la República dio a conocer las nuevas sanciones que comenzarán a regir para las personas que no paguen en el transporte público, las cuales ingresarán al Registro de Pasajeros Infractores (RPI), lo que les impedirá realizar ciertos trámites.

Esto se logró llevar a cabo por el Decreto Promulgatorio de la Ley N°21.816 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), que indicó cambios a la Ley N°18.290 para tener un procedimiento de fiscalización más efectivo ante las constantes evasiones en los Buses Red.

Según dieron a conocer en el sitio web de ChileAtiende, ahora los pasajeros podrán subir al medio de transporte únicamente por la puerta delantera, a excepción de los casos en que el Ministerio de Transportes lo permite.





Asimismo, si es una persona fiscalizada y se da cuenta de que no pagó el pasaje, deberá cancelar una tarifa recargada o, de lo contrario, bajar del bus y se notificará a la Subsecretaría de Transportes su sanción.

Nuevas sanciones a evasores del transporte público

En caso de ser sancionado e ingresado al RPI, se suspenderán la entrega de los documentos o certificados, tales como: