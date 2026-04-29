Recortes en transporte público: No habrá nuevos buses de dos pisos y anuncian cambios en horario nocturno

El ministro de Transportes, Louis de Grange, aseguró que estos “ajustes en aspectos menos eficientes desde el punto de vista operacional” se planean realizar sin afectar a los usuarios.

Louis de Grange, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, confirmó este miércoles que el gobierno cesará la compra de buses de dos pisos en la región Metropolitana por sus altos costos operacionales y de mantenimiento.

En conversación con Radio Duna, explicó que estas máquinas “tienen muchas dificultades operacionales, no pueden andar por todas las calles, tienen recorridos muy acotados, son mucho más caros y no existen los repuestos“.

“Además tienen una peor calidad del servicio”, agregó. “Los buses de dos pisos son más lentos porque pasan más tiempo en cada parada”, afirmó, junto con subrayar que “no vamos a seguir comprando buses de dos pisos”.

Aunque estos cambios se dan en el marco del recorte presupuestario que afecta a todas los ministerios por petición del propio titular de Hacienda, Grange aseguró que la calidad del servicio y participación del Estado “se van a mantener”.

En ese sentido, destacó que los cambios en el modelo de transportes apuntan a mejorar la eficiencia sin afectar el trayecto ni la vida cotidiana de los pasajeros: “Hay que hacer ajustes en aspectos menos eficientes desde el punto de vista operacional”.





Los cambios en los recorridos nocturnos de Red

Finalmente, otra de las medidas que adelantó el ministro fueron cambios en la operación nocturna de los buses Red: “Teníamos más buses articulados que personas validando en la noche. En promedio tenías buses con menos de un pasajero“.

Por lo mismo, tras detectar baja demanda en ciertos horarios, explicó que decidieron reemplazar los buses articulados por unos de menor tamaño para optimizar la operación.

“Lo que hicimos fue reemplazarlos por buses normales de 12 metros y ahí se genera un ahorro“, explicó. “No va a afectar la frecuencia ni la calidad del servicio. Se está reemplazando un bus más caro por uno más barato por la cantidad de pasajeros”, cerró.