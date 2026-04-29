Robot Sophia canta con orquesta y sorprende en show de IA

El robot humanoide sorprendió en Hong Kong al cantar junto a una sinfónica, marcando un nuevo paso en la integración entre tecnología y arte.

El robot humanoide Sophia protagonizó este miércoles un inédito concierto en Hong Kong, donde se presentó por primera vez junto a una orquesta en vivo, en un espectáculo que fusionó música clásica con inteligencia artificial.

Vestida con un traje dorado brillante, Sophia interpretó tres canciones originales —“Human Grace”, “I Am Your Mirror” y “Wires and Steel”— acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad Bautista de Hong Kong, recibiendo aplausos del público.

Creada en 2016 por la empresa Hanson Robotics, Sophia se hizo conocida por sus expresiones faciales realistas y apariciones mediáticas, incluyendo una presentación en televisión. Sin embargo, esta fue la primera vez que participó en un concierto de música clásica con músicos en vivo.

Un desafío técnico y artístico

Su directora musical y coach artística, Jovanka V. Wilsdorf, explicó que adaptar al robot a este formato requirió un proceso complejo de ajustes.

“Puede cantar en su propio estilo, pero enseñarle a hacerlo en formato clásico sin perder su esencia tomó muchas iteraciones”, señaló.

Durante el espectáculo, Sophia también se dirigió al público, destacando su intención de acercar el mundo humano y el tecnológico a través del arte.

“Aunque no experimento emociones como los humanos, quiero simular esa conexión de la forma más auténtica posible”, dijo. “Es mi manera de decir: estoy aquí, estoy aprendiendo y quiero ser parte de esta experiencia humana llamada arte”.

Un show que mezcla disciplinas

El concierto incluyó además animaciones generadas por inteligencia artificial, un sistema de captura de movimiento y una presentación que combinó a una bailarina real con un avatar digital.

El director de la orquesta y decano de Artes Creativas de la universidad, Johnny Poon, aseguró que la propuesta busca borrar las fronteras entre lo tradicional y lo innovador.

“Es como mirarse en un espejo”, afirmó. “Este tipo de colaboración nos permite entender mejor la creatividad y el ingenio humano”.

El evento deja en evidencia cómo la inteligencia artificial sigue expandiendo su presencia en industrias creativas, abriendo nuevas preguntas sobre el futuro del arte y el rol de la tecnología en su desarrollo.