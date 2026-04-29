Consulta pago del Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven: No aceptan nuevas postulaciones

Los beneficios serán absorbidos por el nuevo Subsidio Unificado de Empleo (SUE), una iniciativa que busca simplificar y ampliar los apoyos estatales al trabajo formal. Revisa acá todos los detalles.

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) entraron en una etapa de cierre: ya no están aceptando nuevas postulaciones, en medio de un proceso de transición hacia un nuevo sistema de apoyo laboral que busca unificar ambos beneficios.

Las autoridades han llamado a quienes ya eran beneficiarios a revisar el estado de sus pagos, ya que los aportes continúan entregándose a quienes cumplen con los requisitos y ya estaban dentro del sistema.

Esto incluye pagos mensuales o anuales, dependiendo de la modalidad elegida al momento de postular.

Beneficios se unificarán en Subsidio Unificado de Empleo

El término de nuevas postulaciones se explica porque tanto el BTM como el SEJ dejarán de existir como programas independientes.

En su lugar, serán absorbidos por el nuevo Subsidio Unificado de Empleo (SUE), una iniciativa que busca simplificar y ampliar los apoyos estatales al trabajo formal.

El SUE pretende integrar distintos subsidios laborales en un solo instrumento, con foco en mejorar la empleabilidad y aumentar los ingresos de trabajadores y trabajadoras, especialmente en los tramos más vulnerables.





¿Cuánto pagan el BTM y el SEJ?

Según el calendario oficial del Sence, tanto el Bono al Trabajo de la Mujer como el Subsidio al Empleo Joven se pagarán este jueves 30 de abril. El siguiente está agendado para el viernes 29 de mayo.

Revisa si recibes el pago de los beneficios

A través del sitio web de Sence, puedes consultar por el estado de pago del Bono al Trabajo de la Mujer y al Subsidio al Empleo Joven.

Consulta por el BTM en este enlace o haciendo clic en la siguiente imagen:

En el caso del SEJ, debes ingresar a este enlace o haciendo clic en la siguiente imagen: