Nicole protagoniza video junto a madres jóvenes vulnerables que sueñan con estudiar: Así puedes donar en la Fundación Soymás 

Bajo el nombre de Valientes, la cantante nacional se unió a la campaña que busca recolectar fondos para costear becas para que jóvenes madres en situación de vulnerabilidad estudien un oficio de alta empleabilidad.

Por el mes de la Madre, la Fundación Soymás y la cantante Nicole se unieron para su nueva campaña de colecta solidaria con el fin de apoyar a mamás jóvenes para que accedan a nuevas oportunidades laborales.

La iniciativa busca recaudar fondos equivalentes a 40 becas anuales para que madres jóvenes en situación de vulnerabilidad puedan estudiar oficios de alta empleabilidad, recibir apoyo psicosocial y ser acompañadas en la inserción laboral.

“Estoy muy emocionada de ser parte de esta campaña para unir fuerzas para apoyar a mujeres a nivel emocional, apoyo con sus hijos y apoyo concreto al permitir que tengan herramientas emocionales y un oficio para salir adelante, así que ser parte de esta campaña que permite ir rompiendo barreras pero para eso si se necesita apoyo y un empujón, así que feliz de ser parte de esta campaña”, comentó Nicole.

El video que promociona la colecta fue grabado en el Teatro municipal de La Pintana junto a madres jóvenes de la fundación Soymás que tuvieron la oportunidad de cantar junto a Nicole. Esta colaboración de título Valientes busca visibilizar sus historias y reforzar el mensaje de comunidad, resiliencia y esperanza que impulsa la campaña.

Bárbara Etcheberry, directora ejecutiva de Fundación Soymás destacó que “la única forma de potenciar el empleo femenino y romper círculos de vulnerabilidad en el país , es colaborando entre el mundo público y privado para entregar apoyo a madres jóvenes que por distintas razones no pudieron estudiar“.

“El aporte que buscamos en para costear becas para que estudien un oficio de alta empleabilidad , entregarles apoyo psicológico y terapias que trabajen su autoestima y acompañarlas en la inserción laboral”, agregó.

¿Cómo donar para apoyar a una mamá joven?

La campaña se desarrollará entre el 27 de abril y el 10 de mayo con el hashtag #RompiendoBarreras. Para realizar tu donación debes ingrsar directamente a la página web www.soymas.cl.

Una vez en el sitio debes ingresar el monto que quieres donar y en qué tipo de moneda (peso chileno, UF o dólares) y escribir tu mail. Luego debes elegir el método de pago para realizar la transacción y hacer clic en el boton “Donar”.