Segegob responde a dictamen de Contraloría: Realizarán “proceso disciplinario” tras polémico post

La cartera liderada por la ministra Mara Sedini anunció la apertura de un sumario administrativo por el polémico post difundido en redes sociales donde se usó el concepto de “Estado en quiebra”.

El ministerio Secretaría General de Gobierno publicó este miércoles un comunicado tras el dictamen de Contraloría por la polémica publicación difundida en redes sociales donde dicha repartición usó el concepto de “Estado en quiebra”.

En su declaración, el órgano fiscalizador ordenó a la repartición liderada por Mara Sedini a realizar un sumario administrativo para determinar responsabilidades de los funcionarios que estuvieron involucrados en el post.

Además advirtió que no hubo elementos suficientes que permitieran sustentar “fáctica y técnicamente” los términos específicos utilizados en la gráfica, particularmente la expresión mencionada anteriormente.





La respuesta de Segegob a Contraloría

“Somos respetuosos de las atribuciones de la Contraloría“, comenzó diciendo la Segegob mediante un comunicado que fue difundido en horas de esta tarde.

“Y como gobierno procederemos acorde a nuestras obligaciones de transparencia, rigurosidad y respeto por las instituciones“, anunciaron.

Desde ese punto de vista, añadieron, “llevaremos adelante el proceso disciplinario instruido en su dictamen”, en alusión al sumario antes mencionado.

“A su vez, valoramos que se reafirme la facultad que tiene este Ministerio de comunicar a la ciudadanía la delicada situación fiscal en la que nos encontramos, lo que procuraremos llevar a cabo considerando lo establecido por el ente contralor“, agregaron.