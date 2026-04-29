Mara Sedini descartó recortes en beneficios sociales: “Ningún recién nacido se quedará sin su ajuar”

La vocera de Gobierno aseguró la continuidad del Programa de Apoyo al Recién Nacido y acusó que “hay personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía”.

Este miércoles la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, salió al paso de las críticas sobre eventuales recortes en programas sociales, asegurando que el Ejecutivo no eliminará beneficios y que, por el contrario, se buscaría mejorar su eficiencia.

En particular, la secretaria de Estado enfatizó que no se verá afectado el Programa de Apoyo al Recién Nacido, conocido por la entrega del ajuar a las familias.

“Lamentablemente aquí hay personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía con cosas e información que no corresponde. El mensaje del presidente Kast ha sido claro: No se van a cortar beneficios sociales”, afirmó la autoridad.

Sedini explicó que los documentos filtrados corresponden a revisiones internas orientadas a optimizar el uso de los recursos públicos.

“Es una información que tiene que ver con el resguardo de la buena ejecución de los presupuestos y de los planes. No se van a cortar beneficios, sino que lo que buscamos es hacer el Estado más eficiente y que los programas funcionen como corresponde”, señaló.





Ministra Sedini descartó recortes en entrega de ajuar a recién nacidos

En esa línea, abordó específicamente la situación del ajuar, indicando que actualmente existe una diferencia entre producción y demanda. “La producción mensual, por ejemplo, es de 10 mil ajuares; la demanda en 2025 fue de aproximadamente 7.800. Estamos produciendo más”, detalló.

La ministra atribuyó esta brecha a la baja en la natalidad y recalcó que el beneficio seguirá garantizado. “Lo que va a ocurrir es que vamos a seguir entregando a todos los niños que lo necesiten. Hoy día ha bajado la natalidad y no hay tanta demanda de esos ajuares”, sostuvo.

En ese contexto, la titular de Segegob enfatizó: “No hay ningún recién nacido que se va a quedar sin un ajuar, ninguno. Estamos ajustando los programas a la realidad, a la subejecución y a la duplicidad de funciones, haciendo más eficientes los recursos”.

Finalmente, la vocera reforzó que “no se cortan los beneficios sociales, acá hay un trabajo de responsabilidad con cada uno de los chilenos que contribuye a los recursos del Estado. El beneficio social no se toca, se mejora el sistema”.