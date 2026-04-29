Bono Invierno 2026 entrega $81 mil en mayo: Revisa si te corresponde

El aporte se deposita junto a la pensión y no requiere trámite. Revisa si estás dentro del grupo que lo recibe o si podrías quedar fuera sin darte cuenta.

El Bono Invierno 2026 entrega $81.257 en un solo pago durante mayo, directo a la pensión. Es dinero líquido, sin descuentos, pensado para aliviar gastos en los meses más fríos.

El beneficio no requiere postulación. El sistema previsional revisa automáticamente si cumples las condiciones, pero hay casos en que puedes quedar fuera por detalles clave.

Bono Invierno: quiénes lo reciben

Este aporte está dirigido a pensionados que cumplan con ciertos criterios. Puedes recibirlo si perteneces a alguno de estos grupos:

Pensionados de IPS, ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades, con pensión igual o inferior al mínimo de vejez para mayores de 75 años.

Pensionados de AFP con pensión mínima con garantía estatal.

Beneficiarios de la PGU, incluso si este aporte supera los $231.440,35.

Personas con pensiones de reparación, si es su único ingreso.

Pensionados con PGU o APSV, siempre que su pensión base no supere los $231.440,35.

Requisitos clave para recibir el pago

Aunque no debes hacer trámites, sí debes cumplir condiciones específicas que definen si accedes al bono:

Tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

Recibir una pensión igual o menor a $231.440.

Se considera el monto total de la pensión base, incluyendo beneficios adicionales.

Quiénes quedan fuera sin saberlo

Uno de los puntos más sensibles es el límite de ingresos. Superarlo deja automáticamente fuera del beneficio.

Si recibes más de una pensión y el total supera $231.440, no se paga.

Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad (menores de 18 años).

Personas que reciben indemnización del carbón.

Este punto es clave, porque muchos pensionados pueden perder el bono sin darse cuenta por sumar ingresos.

Cómo se paga y dónde revisarlo

El Bono Invierno se deposita automáticamente junto a la pensión de mayo. No hay formulario ni proceso adicional.

Para saber si lo recibiste, revisa tu liquidación de pago de ese mes. Ahí debería aparecer reflejado el monto de $81.257 junto a tu pensión habitual.