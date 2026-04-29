Bus chileno se volcó en carretera de Bolivia: Fatal accidente dejó al menos 9 muertos y 22 heridos

Un vehículo que trasladaba pasajeros desde nuestro país protagonizó un fatal accidente de tránsito en el altiplano boliviano.

Un bus con patente chilena de la empresa “Puma Tours” sufrió un accidente de tránsito en una carretera de Bolivia durante la madrugada de este miércoles.

Según informó la policía del país vecino, a las 4:15 el vehículo que trasladaba pasajeros en su interior, dejó la vía por la que avanzaba y terminó volcándose.

El director de la unidad policial de Tránsito del departamento de Oruro, Fernando Torrico, señaló que “por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del motorizado (…) Se presume principalmente exceso de velocidad y posiblemente fatiga del conductor”.

Reportes de la zona señalan que al menos nueve personas murieron, entre ellas siete adultos y dos niños. Además, 22 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos al lugar del accidente.





El siniestro ocurrió en el altiplano boliviano. Específicamente en el sector del Puente Español, cerca de la ciudad de Oruro, a más de 3 mil 700 metros de altitud.

Uno de los pasajeros que resultó ileso declaró que el conductor “estaba apurado” por llegar al destino tras cruzar la frontera.

Según medios locales, el conductor era un joven de 24 años que fue sometido a una prueba de alcoholemia, la cual tuvo resultado negativo. Se encuentra hospitalizado con lesiones graves, ya que presenta un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano moderado.