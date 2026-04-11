11/ 04/ 2026 12:45

Ministra Lincolao revela que municipios trabajarán con IA para resolver “desafíos públicos”

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, conversó con CHV Noticias y reveló algunos enfoques que tendrá su cartera durante estos cuatro años, entre ellos, la utilización de Inteligencia Artificial en municipios del país. Dicho proyecto comenzará en 13 ciudades, elegidas de norte a sur, para que se vuelvan parte de la Coalición de Ciudades para la Inteligencia Artificial, en donde se fomentará a que “estas ciudades tomen la iniciativa, el liderazgo, en usar la IA para desafíos públicos de su zona”. En concreto, las municipalidades deberán escoger un desafío a mejorar entre sus habitantes, ya sea deporte y seguridad, entre otros, permitiéndo que estén interconectados entre las localidades.