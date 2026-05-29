Subsidio de Gas Licuado: Hoy es el último día para activar el cupón de $27 mil del primer tramo

Quienes activen el cupón durante el primer tramo, podrán optar al beneficio desde el 17 de junio hasta el día 30 de septiembre.

Este viernes finaliza el primer tramo de activación del cupón del balón de gas licuado, el beneficio anunciado por el Gobierno para enfrentar el alza en el valor de los combustibles.

La medida considera un aporte de $27 mil, y será entregado de manera única a todas las familias pertenecientes al 80% más vulnerable de la población, y será administrado en tres tandas distintas, según el periodo en que se postuló al bono.

A continuación te detallamos cómo activar el cupón y el respectivo calendario establecido por el Gobierno.





Cupón de Gas Licuado: Conoce cómo activar el cupón de $27 mil

De acuerdo con el sitio web de ChileAtiende, en solo dos pasos puedes solicitar el cupón de $27 mil, estos son:

Entrar al sitio web cupondegas.gob.cl

Iniciar sesión con tu ClaveÚnica.

Una vez dentro, de manera automática el sistema te corroborará si cumples con los requisitos o no. De ser factible acceder al beneficio, te llegará un correo electrónico confirmando la activación de tu cupón.

Asimismo, cuando esté disponible para utilizarlo, BancoEstado se comunicará contigo para informarte. Es importante que tengas activa tu CuentaRUT, ya que el cupón digital estará disponible a través de la aplicación del BancoEstado o RutPay.

Calendario de pago para el Cupón de Gas Licuado

La siguiente tabla muestra el calendario establecido por el Gobierno para la entrega y vigencia del beneficio: