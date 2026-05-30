Tenían más de 100 ovoides: Detienen a dos mujeres por transportar cocaína dentro de un capibara a Puerto Montt

Un perro antidroga las identificó mientras viajaban de Santiago a Puerto Montt con la droga.

Durante las últimas horas, personal del OS7 de Carabineros de Temuco se encontraba fiscalizando en la Ruta 5 Sur, cuando el perro antidrogas encontró algo raro al interior de un bus que venía desde Santiago rumbo a Puerto Montt.

Se trataba de una maleta que tenía en el interior ovoides de cocaína y un peluche de capibara, dentro del cual había más droga, haciendo un total de 92 ovoides.

Al identificar a dos mujeres como dueñas de los objetos, se procedió a detenerlas; sin embargo, al ser revisadas, también “se constató que las imputadas transportaban ocultas en su organismo 53 ovoides“, detalló el fiscal a cargo.

Al contener casi 1.5 kilos de cocaína en su poder, las mujeres quedaron en prisión preventiva mientras se investiga el caso.