Insólito momento en graduación de perros detectores de drogas: Can se abalanzó sobre vicealmirante y no lo soltó

Tras la ceremonia habría una demostración de las habilidades aprendidas por el nuevo equipo de la Armada, pero terminó en este ataque.

Un complejo momento se vivió en la ceremonia de presentación de un nuevo equipo canino de la Armada. Pese a estar entrenados por Aduanas, un Pastor Belga Malinois se abalanzó sobre el vicealmirante Arturo Oxley.

En las dependencias de la Dirección de Técnicas Marítimas en Valparaíso, el perro le agarró el bolsillo y no lo soltó hasta romper su ropa. Incluso, las personas presentes tuvieron que intervenir para controlarlo.

El insólito suceso ocurrió en la graduación de cuatro canes de la misma raza, que fueron adiestrados por la Escuela de Adiestramiento Canino (EAC) del Servicio Nacional de Aduanas, para detectar drogas.

Las instituciones anfitrionas comunicaron que tras la ceremonia habría una demostración de las habilidades aprendidas por los perros. Sin embargo, la esperada presentación terminó con este complejo momento.





La jornada estuvo encabezada por el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, el vicealmirante Arturo Oxley, quien previo a ser víctima de este ataque había manifestado sentirse orgulloso.

“Hoy, es para nosotros un día de fiesta porque estamos incorporando nuevas capacidades de binomios caninos a la institución. Con esto alcanzamos un número de 21 y queremos ampliarlo hasta, al menos, 30”, expresó.

Además, estuvo presente la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, quien destacó el convenio entre ambos organismos para entrenar a los perros.

“Acrecentamos las confianzas entre las instituciones que trabajamos en conjunto en las distintas fronteras marítimas de nuestro país, que requiere de la colaboración de todos para luchar contra el crimen organizado y el contrabando”, explicó.