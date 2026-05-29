“Yo echo a mi papá de la casa”: Julio César Rodríguez reveló crudo episodio que marcó relación con su padre en la infancia

El animador se sinceró en La Divina Comida y expuso que no volvió a ver a su padre hasta décadas después.

Este sábado 30 de mayo se vivirá un nuevo desafío en duplas de La Divina Comida, la cual promete una mezcla de emociones al público.

Los invitados de este capítulo serán Julio César Rodríguez junto a Fran García-Huidobro y competirán contra Rodrigo Díaz y Guido Vecchiola, quienes son mejores amigos.





La relación de Julio César Rodríguez con su padre

Mientras que Díaz y Vecchiola prometen una noche campestre, Fran y Julio César se encargarán de la noche urbana, donde el animador se sinceró respecto de su compleja infancia y la relación con su padre.

“Mi papá tenía muchos problemas con el alcohol, muchos problemas. Entonces, dentro de la casa viví cuestiones muy feas, muy violentas”, comenzó diciendo Julio César.

En esa misma línea, agregó: “Y un día pasa una situación, que yo echo a mi papá de la casa, lo expulso violentamente, y él no vuelve más a la casa, y ahí yo decido con mi mamá irnos de la casa”.

“Cuando nos vamos de la casa, hacemos esta como nueva mini familia, esta nueva vida los dos”, se sinceró Rodríguez.

En aquel entonces, Julio César tenía 14 años, y aunque siempre fue un buen estudiante, se comprometió aún más con su rendimiento académico.

“Yo ahora de viejo me reencontré con mi papá, y fue heavy, porque mi papá era otro ser humano, tenía una familia super linda”, expuso Rodríguez.

El animador agregó: “Todos lo querían, y esto fue hace unos siete años, y mi papá era como, no sé, era un ser adorable”.

“No sé si en este minuto me va a dar rabia, no sé si se puede dar una sensación de rabia de por qué yo no tuve a este papá. Pero a la vez me dio una enseñanza: que uno en la vida tiene muchas vidas, uno dentro de la vida tiene muchas vidas y tiene muchas oportunidades”, expuso.

Con el tiempo, el animador pudo conversar sobre todas estas cosas con su padre: “Él estaba muy enfermo, hablamos y me pidió perdón. Hablamos muchas cosas y nada me dejó demasiadas enseñanzas ahora de viejo”.

Rodríguez vio muchos aspectos de sí mismo reflejados en su padre, lo que le ayudó en su crecimiento personal “y esos patrones los fui trabajando, de las relaciones íntimas, de las relaciones con tus propios hijos, con todo. He ido aprendiendo de a poquito a trabajarlo”, concluyó.

Podrás ver el nuevo capítulo de La Divina Comida este sábado 30 de mayo después de CHV Noticias Central a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online y la app MiCHV.