“Volví a vivir”: Vasco Moulian rompió en llanto en despedida de JC Rodríguez y reveló emotivo gesto

El jurado de Fiebre de Baile recordó los esfuerzos que hizo el animador por tenerlo en Chilevisión. “Soy un amante de la tele y Julio fue la persona que más lo supo ver”, expresó.

Este domingo, Vasco Moulian no pudo contener las lágrimas durante la despedida de Julio César Rodríguez en Primer Plano.

El animador, que dejará Chilevisión después de 13 años, recordó los esfuerzos que hizo por tener a Moulian como jurado de Fiebre de Baile.

Ante esto, Vasco se identificó como “un amante de la tele” y afirmó que “Julio fue la persona que más lo supo ver”.





La emoción de Vasco Moulian en despedida de JC Rodríguez

“A mí no me querían acá en Chilevisión, como era de esperar, porque siempre he sido una persona polémica y tengo mis enemigos”, señaló Vasco.

“Yo sé todo lo que hizo Julio para que estuviera acá y creo que nadie entiende mejor que Julio que es como si yo hubiese vuelto a vivir“, agregó.

El panelista de Primer Plano reconoció que “estaba súper cag…, en una etapa muy difícil de mi vida y volví a vivir“.

“Te quiero mucho. No conozco a un h… que sepa más de tele que vo’ y que le pongas tanto. Yo pensé que estaba loco, pero tú la cagaste, en términos de trabajo y amor“, expresó.

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